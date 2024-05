Se stai cercando delle cuffie over-ear con cancellazione adattiva del rumore, ottima autonomia e qualità audio di assoluto livello, le hai trovate! Le JBL LIVE 660NC sono cuffie premium con autonomia di 50 ore oggi costano solo 99,99 euro grazie allo sconto immediato del 44% proposto su Amazon. È il minimo storico, quindi meglio approfittarne quanto prima.

Cancellazione del rumore, comfort e autonomia super: le cuffie JBL LIVE 660NC sono da acquistare subito

Le cuffie JBL LIVE 660NC sfoggiano un design di prima fascia, con una costruzione robusta e materiali di qualità. I padiglioni in pelle sintetica offrono un comfort eccellente anche durante sessioni di ascolto prolungate, mentre l’archetto regolabile – con rivestimento in tessuto – garantisce una vestibilità personalizzata.

In termini di performance, le LIVE 660NC mettono a disposizione dell’utente il JBL Signature Sound, il suono caratteristico dello storico brand che consente di ascoltare qualsiasi generale musicale al massimo della qualità. Inoltre, come già anticipato, non manca la cancellazione adattiva del rumore, che si traduce in esperienze immersive in contesti caotici.

A guardare l’elenco delle specifiche spiccano anche altre funzionalità, come la possibilità di dialogare con l’assistente virtuale del dispositivo sorgente con un semplice comando vocale o un tocco sul padiglione auricolare, il supporto della modalità Dual Connection (connessione a due dispositivi per passare rapidamente dall’uno all’altro) e della tecnologia Fast Pair di Google per una sincronizzazione immediata con i device Android.

Infine, per quanto riguarda la batteria, le cuffie JBL vantano un’autonomia di circa 50 ore con una singola ricarica. A tal proposito, nella confezione è incluso anche un cavo USB-C.