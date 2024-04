Cuffie JBL con microfono in offerta a 4,99€: è tutto vero!

Con un brand come JBL la qualità è sempre garantita, anche quando si parla di prodotti dal prezzo contenuto. Le cuffie in-ear T110, ad esempio, oggi costano solo 4,99 euro grazie allo sconto Amazon del 50% e portano con sé un suono sorprendente. Anche per via del supporto della tecnologia proprietaria Pure Bass.

Le cuffie in-ear di JBL con Pure Bass costano solo 4,99 euro su Amazon: non è uno scherzo

Come già anticipato, le JBL T110 sono cuffie in-ear economiche che offrono un suono potente e ricco. Sono dotate di comodi copriauricolari in silicone (nella confezione ce ne sono di diverse dimensioni) e di un cavo piatto anti-groviglio, che le rendono ideali per l’uso quotidiano. Le T110 sono inoltre dotate di un microfono in linea per effettuare e ricevere chiamate.

Le T110 sono caratterizzate dal tipico suono JBL Pure Bass, che offre bassi profondi e potenti senza sacrificare la chiarezza delle frequenze medie e alte. Gli auricolari da 9 mm offrono una risposta in frequenza di 20 Hz – 20 kHz, che riproduce un’ampia gamma di suoni.

Il comfort non deve mai mancare, e infatti le JBL T110 sono progettate per essere comode da indossare per lunghi periodi di tempo. Gli auricolari in silicone sono disponibili in tre diverse dimensioni per garantire una vestibilità sicura e personalizzata. Il cavo piatto evita che il cavo si aggrovigli e si impigli, mentre il design leggero e compatto delle cuffie le rende facili da portare con sé ovunque.:

Infine, per quanto riguarda la compatibilità, queste cuffie possono essere usate con tante tipologie di dispositivi: smartphone, tablet, notebook, computer desktop e console.