Cuffie JBL LIVE con cancellazione rumore, ultimo giorno Black in sconto

Anche questa giornata sarà ricordata dagli utenti come l’ultima dei grandi sconti del Black Friday di Amazon. La promozione in questione questa volta consente a tutti di portare a casa delle cuffie on-ear wireless, le JBL LIVE 460NC.

Il prezzo in sconto è di soli 99,99 € grazie all’11% che Amazon applica. Il tutto con la spedizione veloce garantita e con due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

Le cuffie migliori a questo prezzo, ecco le JBL LIVE 460NC

Queste cuffie possono fregiarsi dell’inconfondibile suono tipico di JBL. La qualità dunque è il primo aspetto, insieme alla tecnologia di cancellazione del rumore attiva e ai driver da 40 mm. Queste cuffie Bluetooth riescono a riprodurre in modalità wireless l’audio in altissima qualità, sfruttando anche bassi molto potenti.

Tornando alla cancellazione del rumore adattiva, si possono eliminare i suoni ambientali in maniera semplicissima. Oltre questo, basterà utilizzare Ambient Aware per restare in contatto con l’ambiente circostante, come se non si utilizzassero le cuffie.

Per rispondere alle chiamate al volo sarà semplicissimo, soprattutto grazie alla presenza dei comandi e del microfono presente sul padiglione auricolare. Il comfort poi è assicurato da JBL con l’archetto rivestito in tessuto e i morbidi cuscinetti auricolari.

La batteria ricaricabile garantisce a queste cuffie un’autonomia fino a 50 ore continue. Basterà una ricarica veloce da 10 minuti per avere 4 ore di musica.

Le cuffie JBL oggi sono in sconto su Amazon, ma mancano poche ore alla fine di questo Black Friday. Vi consigliamo pertanto di fare quanto prima per portarle a casa con 99,99 € sfruttando lo sconto dell’11% e la spedizione veloce.

