Se stai cercando delle cuffie on-ear di buona qualità e ad un prezzo conveniente… le hai trovate! Le JBL Tune 510 hanno tutto quello di cui hai bisogno, dal microfono integrato ai pulsanti fisici per il controllo della musica, e oggi costano solo 25,99 euro, spedizione inclusa. Come è possibile? Tutto merito dello sconto Amazon del 48%.

Qualità e convenienza: le cuffie Bluetooth JBL Tune 510 costano davvero poco

Le JBL Tune 510BT hanno un design semplice e moderno, con una struttura in plastica leggera e robusta che garantisce un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. I padiglioni auricolari on-ear sono rivestiti in morbido tessuto e avvolgono delicatamente le orecchie, assicurando una buona vestibilità e un isolamento acustico passivo discreto.

Nonostante il prezzo contenuto, le cuffie JBL offrono una qualità del suono sorprendente. Il profilo sonoro è ben bilanciato, con bassi puliti, medi chiari e alti brillanti. La tecnologia proprietaria JBL Pure Bass enfatizza le basse frequenze, rendendo queste cuffie ideali per tutti i generi musicali più moderni.

Le JBL Tune 510 utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione stabile e affidabile con smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. La portata wireless è di circa 10 metri, garantendo libertà di movimento durante l’ascolto. I controlli integrati sui padiglioni permettono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale del proprio smartphone.

L’autonomia è di 40 ore con una singola carica, una durata davvero eccezionale per cuffie wireless di questa fascia di prezzo. La ricarica avviene tramite cavo USB-C (in dotazione) e richiede circa 2 ore per un completamento completo.

Infine, le cuffie sono dotate della funzione Multipoint, che permette di connetterle contemporaneamente a due dispositivi differenti, passando facilmente dall’uno all’altro all’occorrenza.