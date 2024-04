Per gli audiofili che non voglio spendere una cifra eccessive per delle cuffie cablate, ecco la migliore soluzione. Le JBL Tune 500 – con microfono e comando remoto – oggi sono scontate del 30% e costano quindi solo 20,99 euro, spedizione compresa.

Cuffie JBL per tutti i contenuti, dalla musica alle serie TV (-30%)

Le JBL Tune 500 sono cuffie sovraurali cablate che portano con sé la tecnologia proprietaria Pure Bass ad un prezzo accessibile. Sono comode e portatili, con un design leggero e pieghevole che le rende ideali per l’ascolto in movimento.

Il punto di forza delle Tune 500 è il certamente il loro suono. Dotate di driver JBL da 32 mm e tecnologia Pure Bass, offrono un suono ricco e potente con bassi profondi e alti nitidi. La firma sonora è bilanciata e adatta a una varietà di generi musicali, dai brani pop energici al rock classico.

Sono cuffie che si indossano per lunghi periodi di tempo senza causare fastidio. I padiglioni in pelle sintetica sono morbidi e avvolgenti, mentre l’archetto regolabile si adatta a diverse forme di testa. Il design leggero e pieghevole le rende facili da trasportare in borsa o nello zaino.

Le JBL Tune 500 sono munite di un cavo piatto anti-groviglio che si collega a un jack audio da 3,5 mm. Un telecomando in linea con un solo pulsante consente di mettere in pausa/riprodurre musica, rispondere/terminare le chiamate e attivare l’assistente vocale del telefono.

Queste cuffie sono compatibili con tantissimi dispositivi, tra cui smartphone, tablet, lettori MP3 e computer. Il cavo da 3,5 mm le rende compatibili anche con dispositivi più vecchi che non dispongono di connettività Bluetooth.