Cuffie Logitech G535 da gaming, che bomba su Amazon!

Se volete avere un’esperienza gaming perfetta, dovete assolutamente acquistare un paio di cuffie di gran livello. Capitano proprio a fagiolo le nuove Logitech G535 LightSpeed, oggi disponibili su Amazon con un ottimo sconto.

Basta infatti spendere 108,99 € per portarle a casa entro domani o al massimo dopodomani, peraltro con due anni di garanzia.

Le cuffie di Logitech sono ottime, ecco le specifiche delle LightSpeed

Queste cuffie da gaming G535 di Logitech consentono una vera esperienza wireless di alto livello. Ovviamente è complice la tecnologia con cui sono state realizzate. Sono dotate di driver da 40 mm con trasduttori al neodimio e sono oltre 33 le ore di autonomia che offrono. Inoltre c’è anche una connessione molto affidabile fino a 12 metri di distanza.

Con un peso di soli 236 grammi, queste cuffie si dimostrano molto più compatte rispetto ai modelli precedenti e offrono anche un grande comfort a partire dall’archetto posizionato sulla testa fino ai cuscinetti che avvolgono i padiglioni auricolari.

Le Logitech G535 sono state prodotte appositamente per essere configurate in maniera rapida. Basterà infatti solo collegarle alla fonte di gioco affinché funzionino, essendo appunto plug-and-play. La connessione avverrà tramite USB e la compatibilità riguarderà PC e PlayStation. Il prodotto è inoltre provvisto di controlli intuitivi come ad esempio una rotellina di regolazione del volume, così da gestire facilmente l’audio di gioco, la musica o le comunicazioni vocali. Non può mancare il microfono ad archetto, che può essere disattivato semplicemente ruotandolo verso l’alto.

Le cuffie di Logitech oggi in vendita su Amazon hanno davvero tutto a disposizione e garantiscono un’esperienza di gran livello. Oggi Amazon consente di averle con il 5% di sconto 108,99 €.

