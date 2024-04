Per chiunque voglia godersi una esperienza videoludica immersiva, un audio di qualità è fondamentale. Le cuffie da gaming cablate Razer Kraken rappresentano una scelta popolare tra i gamer di tutti i livelli, offrendo una combinazione di comfort, prestazioni audio e stile a un prezzo accessibile. Oggi, grazie alla Gaming Week di Amazon, le puoi acquistare a soli 31,99 euro, ovvero il 60% in meno rispetto al prezzo di listino.

Massima qualità, massimo comfort: le cuffie da gaming Razer Kraken sono scontate del 60%

Le Razer Kraken sfoggiano un design robusto (alluminio di bauxite) e, pur essendo da gaming, sobrio. I padiglioni auricolari over-ear sono ampi e rivestiti in morbida similpelle, garantendo un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di gioco. I cuscinetti sono caratterizzati dall’infusione di gel refrigerante che riduce l’incremento di calore. L’archetto regolabile si adatta perfettamente a qualsiasi forma di testa, distribuendo uniformemente il peso per evitare affaticamento.

Il vero punto di forza è la qualità audio. I driver da 50mm producono un suono ricco e dettagliato, con bassi potenti e alti cristallini. La tecnologia Razer Supreme Sound amplifica ulteriormente l’esperienza, offrendo un audio 7.1 surround virtuale immersivo che ti permette di individuare con precisione i nemici e i suoni di gioco essenziali.

Per una comunicazione nitida durante le partite multiplayer, le Razer Kraken sono dotate di un microfono retrattile. Il microfono è unidirezionale, riducendo il rumore di fondo e garantendo che la tua voce venga captata con chiarezza. Quando non in uso, il microfono si retrae completamente nei padiglioni auricolari per un look più discreto.

Le cuffie Razer sono compatibili con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi PC, console di gioco e smartphone. Il cavo staccabile con jack da 3,5 mm offre flessibilità e praticità.

Per personalizzare ulteriormente la tua esperienza audio, le Razer Kraken possono essere abbinate al software Razer Synapse per PC Windows. Utilizzando Synapse, è possibile regolare l’equalizzatore e creare profili audio personalizzati.