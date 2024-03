Cuffie Sennheiser HD 599: audio eccellente a soli 79,99€ (-60%)

Cerchi la qualità a buon prezzo? Le cuffie Sennheiser HD 599 garantiscono un’ottima qualità del sono e sono realizzate in modo da risultare confortevoli anche dopo lunghe ore di utilizzo. Ebbene, grazie allo sconto del 60% oggi costano solo 79,99 euro, spedizione compresa. Tutto merito della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che ha preso il via solo poche ore fa.

Con le cuffie Sennheiser HD 599 la qualità del suono è al primo posto (-60%)

Le Sennheiser HD 599 sono cuffie over-ear aperte che offrono un’esperienza audio eccellente per un’ampia gamma di utenti, dagli audiofili occasionali ai musicisti professionisti. Sono realizzate con materiali di alta qualità che le rendono resistenti e comode da indossare per lunghi periodi di tempo. I padiglioni sono morbidi e traspiranti, mentre l’archetto imbottito si adatta perfettamente alla testa. Il design aperto offre un suono più ampio e naturale, perfetto per l’ascolto di musica in ambienti tranquilli.

Il design aperto circumaurale offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto.

Le HD 599 offrono una qualità del suono eccezionale, con una risposta in frequenza da 14 Hz a 28 kHz. I driver da 32 mm producono un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. Il suono è ben bilanciato e preciso, perfetto per apprezzare tutti i generi musicali.

Le HD 599 sono dotate di un cavo staccabile da 3,5 mm con jack da 6,3 mm incluso per l’utilizzo con amplificatori cuffie. Non dispongono di funzionalità avanzate come il Bluetooth o la cancellazione del rumore, ma si concentrano sulla qualità del suono e sul comfort.