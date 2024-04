Cuffie Sony cablate a PREZZO REGALO su Amazon: solo 9,99€

Le Sony MDR-ZX110 sono cuffie on-ear con cavo che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto oggi che sono scontate del 33% su Amazon e costano quindi solo 9,99 euro (spedizione inclusa). Sono molto popolari, quindi è consigliabile approfittare quanto prima della promo odierna.

Oggi costano pochissimo le cuffie Sony entry-level più popolari

Le MDR-ZX110 sono realizzate in plastica leggera e hanno un design molto semplice e sobrio. I padiglioni auricolari sono imbottiti e rivestiti in pelle sintetica, offrendo un buon livello di comfort durante sessioni di ascolto prolungate.

La qualità audio delle cuffie Sony è buona, soprattutto considerando il prezzo. Offrono un suono bilanciato con bassi decenti, alti chiari e medi puliti. Tuttavia, è importante notare che queste cuffie non sono pensate per gli audiofili.

Le MDR-ZX110 sono cuffie on-ear, il che significa che poggiano sui padiglioni auricolari anziché avvolgerli completamente. Sono delle cuffie entry-level, quindi bisogna accettare anche qualche compromesso, come lo scarso isolamento durante l’ascolto. Ma a questo prezzo è impossibile o quasi trovare di meglio.

Le cuffie sono dotate di un cavo con connettore jack da 3,5mm e sono quindi utilizzabili con tantissimi dispositivi, smartphone e notebook compresi. Per quei device che sono sprovvisti di una porta da 3,5mm (gli iPhone degli ultimi anni, ad esempio) è necessario utilizzare un adattatore.

Perché acquistare le MDR-ZX110? Perché sono cuffie economiche versatili, sono a marchio Sony (e questo vuole già dire tanto), la qualità del suono è buona e la compatibilità non è un problema. E poi non c’è nemmeno da chiedersi quanto duri la batteria: sono cablate! Per l’ascolto quotidiano di musica e podcast vanno più che bene.