Incredibile ma vero! Oggi le Sony MDR-ZX110 costano solo 8,99 euro, ed è tutto merito dello sconto Amazon del 40%. Sono cuffie over ear cablate che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, adatte a chi cerca un’opzione economica per l’ascolto quotidiano di musica.

Le cuffie Sony che tutti dovrebbero acquistare: la qualità costa solo 8,99€

Le MDR-ZX110 hanno un design semplice e leggero, con una scocca in plastica e padiglioni auricolari imbottiti. La costruzione è solida e garantisce una buona resistenza all’usura. Le cuffie sono abbastanza compatte e possono essere facilmente ripiegate per il trasporto.

La comodità è uno dei punti di forza delle cuffie di Sony. I padiglioni auricolari sono morbidi e avvolgenti e anche dopo lunghe sessioni di ascolto, il comfort rimane buono. La qualità del suono delle MDR-ZX110 non è eccezionale come quella di prodotti top di gamma, ci mancherebbe, ma è comunque buona considerando il prezzo contenuto. Offrono una risposta audio bilanciata, con alti chiari, medi puliti e bassi decenti. Per l’ascolto quotidiano di musica di vario genere è più che sufficiente.

Le MDR-ZX110 sono cuffie basilari e sono dotate di un cavo con jack da 3,5 mm. Non dispongono di controlli di riproduzione sul cavo, quindi è necessario utilizzare il dispositivo sorgente per gestire la musica.

A proposito di dispositivi sorgente, queste cuffie sono compatibili con tantissime tipologie di device, tra cui smartphone, tablet, notebook, computer desktop e console di gioco.d

In definitiva, le Sony MDR-ZX110 rappresentano una buona scelta per chi cerca un paio di cuffie on-ear economiche e confortevoli per l’ascolto quotidiano di musica. A questo prezzo è impossibile o quasi trovare di meglio.