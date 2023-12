Cuffie Soundcore in sconto a 18 EURO con 30 ore di autonomia

Oltre a mostrare diversi prodotti di alta gamma, Soundcore non si tira indietro dall’accontentare anche gli utenti meno esigenti. Il celebre brand che si occupa di dispositivi audio, non vuole però sminuirsi e anche nel caso di queste cuffie P2oi, garantisce un’ottima qualità.

Chi stava cercando degli auricolari in-ear, oggi potrà accontentarsi alla grande di questi che sono disponibili su Amazon in sconto. Con custodia di ricarica e soprattutto con ottime specifiche tecniche, le cuffie del marchio nato da una costola di Anker si dimostrano ben equilibrate.

Hanno davvero tutto, compresa un’autonomia quasi inesauribile. Il prezzo di queste Souncore P20i oggi su Amazon scende del 5% per un totale di 18,99 €. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione entro questo venerdì.

Le cuffie Soundcore P20i sono eccezionali, ecco le specifiche

Le cuffie Bluetooth di Soundcore sono oggi in sconto e con ottime specifiche tecniche. Bastano 18,99 € per avere un prodotto con 30 ore di autonomia e con un’ottima resa audio. I bassi sono profondi e la riproduzione di musica di alta qualità è assicurata, soprattutto grazie all’equalizzazione personalizzata.

Queste cuffie sono inoltre resistenti anche all’acqua grazie alla certificazione IPX5. Anche in chiamata saranno fenomenali grazie alla presenza di due microfoni e dell’intelligenza artificiale.

Non bisognerà fare spese folli questa volta: basteranno solo 18,99 € grazie allo sconto del 5% che Amazon predispone. Le cuffie Soundcore P20i in vendita garantiscono un’ottima resa e soprattutto anche un periodo di garanzia di due anni. Chiunque volesse acquistarle, potrà procedere ora così da riceverle prima di Natale a casa. Ricordiamo che per qualsiasi problematica, si potrà effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.