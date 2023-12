Cuffie Wireless Sony adesso a META' PREZZO su Amazon!

Hai bisogno di un paio di cuffie on ear? Perfetto, puoi anche smettere di cercare perché abbiamo il prodotto che fa al caso tuo, non solo è ottimo ma è anche super scontato. Oggi su Amazon puoi acquistare le cuffie wireless on ear della Sony e grazie allo sconto del 47% pagarle praticamente la metà!

Cuffie wireless on ear Sony

Ascolta la musica originale con il nostro processore integrato V1 e la tecnologia DSEE. Personalizza il tuo suono in-app e goditi la nostra coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified. Cuffie Noise-Cancelling. La tecnologia Dual Noise Sensor e l’Integrated Processor V1 consentono di adattare il suono e con l’app Headphones Connect, puoi regolare il suono su 20 diversi livelli.

Sfrutta al massimo la durata della batteria di 35 ore, grazie alla loro ergonomia queste cuffie wireless rimangono comode per lunghi periodi di ascolto. Dotate anche di cancellazione del rumore attiva.

E ancora connessione Multipoint, semplice gestione tramite pulsanti, Voice Control e facilità di connessione con Swift Pair e Fast Pair. Queste caratteristiche rendono le WH-CH720N ideali per l’uso quotidiano. Con la tecnologia Precise Voice Pickup, la struttura di riduzione del rumore e i microfoni beamforming per captare la tua voce, potrai godere di chiamate più chiare con queste cuffie over-ear.

Prendile ora su Amazon con lo sconto del 47%!

