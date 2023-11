Le cuffie stereo di Microsoft sono pensate principalmente per le console della famiglia Xbox (sui padiglioni c’è anche il logo), ma essendo dotate del connettore da 3,5mm, sono compatibili con tanti altri dispositivi: tablet, notebook, computer desktop e così via. Comode e munite di microfono, le cuffie over-ear sono attualmente acquistabili su Amazon a 54,99€, spedizione compresa.

Le cuffie Xbox di Microsoft hanno qualità da vendere: acquistale a prezzo scontato su Amazon

Le cuffie stereo per Xbox hanno un design semplice e sono leggere e confortevoli da indossare anche per lunghe sessioni di gioco. Offrono un audio stereo chiaro e preciso. I driver da 40 mm garantiscono un suono bilanciato con bassi profondi e alti cristallini. Le cuffie sono compatibili con le tecnologie di audio spaziale come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Queste creano un’esperienza audio surround coinvolgente che ti permetterà di immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti.

Il microfono delle cuffie di Microsoft supporta la cancellazione del rumore. Ciò significa che la tua voce sarà chiara e comprensibile anche in ambienti rumorosi. Il microfono è regolabile in modo da poterlo posizionare in modo ottimale per la tua voce.

Come anticipato, le cuffie over-ear di Microsoft sono compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows (si collegano direttamente al controller Xbox tramite il jack audio da 3,5 mm), ma le puoi usare anche con altri dispositivi. A patto però che siano dotato dell’apposita porta da 3,5mm.

Insomma, è chiaro che quelle di Microsoft sono cuffie che rappresentano un’ottima opzione per i giocatori che desiderano un’esperienza audio ricca e coinvolgente. Offrono un audio stereo chiaro e preciso, un microfono con cancellazione del rumore e un design confortevole.

