Curioso bug di Google Messaggi: alcuni utenti vedono un'icona doppia

Un fenomeno piuttosto curioso sta facendo discutere la community degli utenti Android: l’ultima versione beta di Google Messaggi ha introdotto un bizzarro bug che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

Il problema, segnalato dopo l’aggiornamento alla versione 20250811 03 RC00, riguarda la comparsa di due identiche icone dell’applicazione nel launcher sui dispositivi, sia per quanto riguarda i modelli Pixel che Samsung. Nonostante la stranezza della situazione, entrambe le icone funzionano perfettamente e consentono di accedere senza alcuna differenza a Google Messaggi.

Il fenomeno, che si manifesta esclusivamente nel drawer delle app e non nei risultati di ricerca, ha destato curiosità più che preoccupazione, trasformandosi per molti utenti in una sorta di divertente aneddoto. Chi ha già l’icona dell’app fissata sulla schermata principale potrebbe addirittura non accorgersi della presenza della doppia icona, proprio perché il bug resta circoscritto al drawer.

Un bug senza grosse conseguenze

Le segnalazioni di questa anomalia stanno arrivando da una vasta platea di utenti, a conferma che il bug non è legato a specifici modelli di smartphone ma riguarda l’applicazione stessa. Che si tratti di possessori di Pixel o di Samsung, la comparsa della doppia icona è un elemento che accomuna le esperienze degli utenti.

Il contesto in cui si inserisce questo episodio è quello del beta testing, una fase fondamentale nello sviluppo di qualsiasi software. Proprio durante il beta testing, infatti, emergono spesso problematiche che difficilmente verrebbero rilevate in fase di sviluppo interna.

In passato, le versioni beta della stessa avevano già fatto parlare di sé per altri bug ben più fastidiosi, come crash improvvisi all’avvio oppure la scomparsa delle foto dei contatti all’interno delle conversazioni. Episodi che avevano causato qualche disagio agli utenti e che avevano richiesto interventi tempestivi da parte degli sviluppatori.

Rispetto a questi precedenti, il bug più recente appare decisamente meno invasivo e ha persino suscitato commenti ironici tra gli utenti. Al di là delle battute, vi è comunque la certezza che Google interverrà prontamente per porvi rimedio.