Google Messaggi consente nuovamente la scelta delle foto dei contatti

Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti per Google Messaggi, con gli sviluppatori impegnati con diverse implementazioni rilevanti, come il nuovo sistema di gestione di backup ispirato da quanto già proposto con WhatsApp.

Non tutte le modifiche hanno però raccolto l’approvazione di tutti. Per esempio, l’abbinamento delle foto dei profili Google all’app non sembra aver convinto più di tanto gli utenti. In questo senso, la compagnia sembra aver colto il malumore, scegliendo di tornare sui suoi passi.

Foto dei contatti di Google Messaggi: ecco come scegliere un’immagine

Nella versione stabile più recente di Google Messages, ovvero la 20241120, e nelle attuali build beta, è possibile ignorare la foto dell’account Google di una persona toccando la sua immagine del profilo nell’angolo in alto a sinistra di una chat.

A questo punto l’utente si trova davanti a una schermata che mostra l’immagine con la dicitura Immagine del profilo Google. Sebbene poco visibile, sul lato basso della foto è disponibile un indicatore che permette di selezionare la foto desiderata.

Come riportato dal sito di Android Police, l’immagine alternativa è quella relativa all’app Contatti. Volendo è dunque possibile cambiare quest’ultima per ottenere quella desiderata anche su Messaggi.

Se il 2024 è stato un anno di grandi novità per Google Messaggi, il 2025 si preannuncia altrettanto ricco. Negli scorsi giorni si è parlato con sempre maggiore insistenza dell’adozione del supporto MLS. Questo nuovo standard di crittografia end-to-end, dovrebbe andare a sostituire la tecnologia Signal Protocol utilizzata finora.

Un’altra novità recente e altrettanto interessante riguarda la condivisione delle immagini con un compromesso per quanto concerne fedeltà grafica e dimensioni dei file trasmessi. Di fatto, nonostante Messaggi sia un’app basilare, sembra che Google intenda mantenerla costantemente aggiornata per soddisfare gli utenti.