Google Messaggi permetterà condivisione di immagini in risoluzione elevata

La condivisione di immagini e video tramite Google Messaggi avviene abitualmente con risoluzione ridotta rispetto al contenuto originale.

Questo tipo di comportamento, sebbene comporti una perdita di qualità complessiva, viene adottata per ottimizzare il traffico dati. A quanto pare, Google sta lavorando per offrire l’opportunità agli utenti di optare anche per una condivisione con risoluzione standard. A scoprirlo è stato il sito di Android Authority che, attraverso la pratica nota come APK teardown, sono riusciti a individuare una possibile implementazione di una funzione specifica.

L’analisi ha riguardato la versione beta 20241118_03_RC00 di Google Messaggi e rivela diversi aspetti di questa funzionalità. Gli esperti hanno individuato una finestra denominata Media Quality, che dovrebbe apparire in alto a destra della chat.

Google Messaggi offrirà presto la possibilità di scegliere tra ottimizzazione e alta fedeltà di immagini e video

Da qui, l’utente può scegliere tra due opzioni disponibili. La prima scelta, ovvero Optimized for chats (ottimizzato per la chat) fornisce una versione in bassa risoluzione dell’immagine o del video, così come avviene abitualmente già ora. La seconda voce, Original quality, propone l’invio senza compromessi o riduzioni.

A quanto pare, questa schermata sarà proposta all’utente quando cercherà di inviare un contenuto a un contatto. Una volta scelta una delle due opzioni disponibili è possibile aggiungere eventuali sottotitoli, per poi inviare definitivamente l’immagine o il video in questione. Come già accennato, va comunque tenuto che contenuti in alta definizione comporta un consumo maggiore dei dati. In caso di connessioni poco performanti o di un piano traffico limitato, la bassa risoluzione resta dunque la scelta più conveniente.

Google Messaggi ha ottenuto diversi aggiornamenti molto interessanti negli ultimi mesi. Tra di essi possiamo anche citare la sfocatura automatica per immagini che contengono nudità e l’avviso riguardante la presenza di link potenzialmente pericolosi.