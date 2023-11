Nuovo giorno, nuova ghiottissima opportunità di risparmio. Solo per oggi (Cyber Monday), il nuovo Fire TV Stick 4K con Wi-Fi 6, HDR10+, e Dolby Vision/Atmos costa 34,99€ anziché 70€. Un prezzo davvero straordinario per un dispositivo che rende smart qualsiasi televisore e, a quelli che già lo sono, regala performance ai massimi livelli.

Il nuovo Fire TV Stick 4K con HDR10+ e Wi-Fi 6 è a metà prezzo con il Cyber Monday di Amazon

Lo Stick 4K di seconda generazione vanta una scheda tecnica di sicuro richiamo. Spicca il supporto al Wi-Fi 6 per una fluidità e una stabilità ai massimi livelli, ma c’è anche il processore quad-core a 1.7 GHz che si traduce in una potenza di quasi il 30% superiore rispetto alla generazione precedente.

A rendere l’esperienza d’uso ancora più coinvolgente ci pensano poi la risoluzione 4K Ultra HD, l’audio con Dolby Atmos e il supporto per i formati Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+. Puntando poi sulla forza dell’ecosistema, con la funzione Home Theater è possibile collegare i dispositivi Echo compatibili in modalità wireless affinché l’audio venga riprodotto su più altoparlanti per un’effetto cinematografico.

Anche il telecomando è smart, nel senso che – tramite l’apposito pulsante posizionato in alto – consente l’utilizzo della voce per cercare rapidamente contenuti, applicazioni e così via. Basta chiedere ad Alexa, poi pensa a tutto lei.

Il dispositivo del colosso di Seattle rende smart qualsiasi televisore e “aggiorna” quelli che, nonostante la loro natura intelligente, sono ormai diventati troppo lenti. Con il dispositivo Amazon è possibile accedere a tantissime applicazioni per guardare contenuti in streaming, come Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, DAZN e NOW. E poi ci sono anche quelle da usare gratuitamente, quindi senza abbonamento, come RaiPlay.

