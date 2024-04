CyberGhost offre l'83% di sconto e 4 mesi gratis su piano biennale

CyberGhost, uno dei provider VPN più affidabili e completi sul mercato, ti offre oggi un’occasione unica per approfittare di un servizio di altissima qualità a un prezzo imbattibile grazie a uno sconto del 83% sul piano biennale con in aggiunta ben 4 mesi gratis.

Attivando il piano biennale di CyberGhost, potrai beneficiare di un incredibile sconto del 83% sul prezzo di listino, pagando solamente 2,03€ al mese. Un’offerta davvero imperdibile che ti permette di risparmiare ben 254,94€ sul costo totale dell’abbonamento!

I vantaggi di CyberGhost

Ma i vantaggi non finiscono qui! Oltre all’incredibile sconto, CyberGhost ti regala anche 4 mesi di servizio aggiuntivo completamente gratuiti, per un totale di ben 28 mesi di protezione VPN al prezzo di soli 2 anni. Per chi desidera il massimo livello di privacy e sicurezza, CyberGhost offre la possibilità di aggiungere un IP Dedicato al proprio piano. Un indirizzo IP esclusivo e univoco che ti garantisce un anonimato ancora maggiore e ti permette di accedere a contenuti e servizi altrimenti inaccessibili.

CyberGhost è la scelta ideale per chi cerca una VPN affidabile, completa e facile da usare. Con oltre 7.000 server in 90 paesi, potrai navigare in internet in tutta libertà, aggirare i blocchi geografici e accedere ai tuoi contenuti preferiti in streaming ovunque ti trovi. L’azienda vanta una politica di no-log rigorosa che garantisce la massima riservatezza dei tuoi dati. La sua interfaccia intuitiva e le sue app per tutti i dispositivi lo rendono un servizio adatto a chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza informatica.

L’offerta con il 83% di sconto, 4 mesi gratis e IP Dedicato opzionale è a tempo limitato. Approfittane subito per navigare in internet in sicurezza, anonimato e libertà! Scegli CyberGhost e naviga in sicurezza con crittografia avanzata; aggira i blocchi geografici e accedi a contenuti in streaming; proteggi la tua privacy con una rigorosa politica no-log; usa la VPN su 7 dispositivi contemporaneamente; approfitta di un’assistenza clienti 24/7.