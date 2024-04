CyberGhost VPN: super sconto dell’82% con 45 giorni di prova

La sicurezza online è molto più di un semplice dato di fatto, scontato a dir si voglia, perché tutto dipende dalle soluzioni che gli utenti usano. Parliamo di efficacia, per l’esattezza. CyberGhost VPN in questo non ha eguali, anche perché l’offerta attuale permette di ottenere 2 anni di servizio VPN + 2 mesi gratuiti a soli 2,19€ al mese. Tutto questo grazie a un super sconto dell’82%.

Super sconto dell’82% CyberGhost: tutti i vantaggi del servizio VPN

Per proteggere la privacy e i dati degli utenti, CyberGhost usa la crittografia AES a 256 bit. In cosa si traduce concretamente per te? Che la tua attività online sarà protetta impedendo a chiunque di intercettare i tuoi dati.

Inoltre, il tuo indirizzo IP reale viene celato a chiunque cerchi di rintracciare le tue attività. Navigherai insomma in anonimato, bypassando anche i blocchi geografici e accedendo ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi. La politica no-log adottata dalla società impedisce alla stessa di conservare il registro delle tue attività online, garantendoti così la massima privacy. La VPN di CyberGhost è compatibile con diversi dispositivi, e con un solo account ne potrai usare fino a 7 contemporaneamente.

Disporrai anche di un’ampia rete di server, dislocati in tutto il mondo, garantendoti velocità e prestazioni eccellenti ovunque tu sia. Per quanto riguarda la prova gratuita di 45 giorni, in pratica puoi richiedere il rimborso dell’intero importo pagato entro tale lasso temporale. Sicuramente non lo farai, ma è comunque un modo per testare la VPN.

Non perdere l’occasione unica di navigare in sicurezza e senza limiti con CyberGhost VPN. Visita il sito ufficiale e approfitta subito dell’offerta: 2 anni di servizio VPN + 2 mesi gratuiti a soli 2,19€ al mese. Ti consigliamo di abbonarti subito, perché il super sconto dell’82% durerà ancora per pochissimo tempo!