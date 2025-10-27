Da Hostinger è arrivato il Black Friday: online da 2,49 euro al mese e dominio gratuito

Hostinger ha lanciato la sua offerta del Black Friday, proponendo fino all’80% di sconto sul website builder, lo strumento che consente di aprire un sito web senza conoscenze né di informatica né tantomeno di programmazione. La nuova promozione permette di avviare un sito a partire da 2,49 euro al mese, con nome di dominio gratuito e tutta una serie di funzionalità utili quali l’intelligenza artificile.

Da tempo Hostinger è uno dei punti di riferimento nel panorama italiano per quanti sono alla ricerca di un fornitore di hosting serio e affidabile. Una posizione di leadership ulteriormente rinforzata grazie al website builder basato sull’intelligenza artificiale: oggi per aprire un nuovo sito da zero è sufficiente soltanto un’idea chiara, al resto penserà interamente l’intelligenza artificiale.

Per aprire un nuovo sito bastano ora pochi minuti

Fino ad ora uno dei più grandi ostacoli alla realizzazione di nuovi siti web da parte dei principianti era l’impossibilità di dare vita alla propria idea senza un esborso non indifferente di denaro ai professionisti del settore (programmatori, agenzie di marketing, ecc.). Oggi però, grazie alla novità del website builder con AI, bastano letteralmente pochi minuti per avviare un nuovo sito da zero.

Con Hostinger è possibile creare un sito web dall’aspetto professionale in tre semplici passaggi. Il primo prevede una minuziosa descrizione dell’idea che si ha in mente per il progetto online che si ha in mente. Il secondo step consiste invece nel personalizzare la prima bozza del sito creata durante il primo passaggio, spostando gli elementi del sito a proprio piacimento e scegliendo combinazioni di colori e font che più rispecchiano l’idea originale. Il terzo e ultimo step consiste nel selezionare il nome di dominio e pubblicare definitivamente il sito

L’offerta del Black Friday di Hostinger, grazie alla quale si può risparmiare fino all’80%, è valida per un periodo di tempo limitato.