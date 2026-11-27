Il confronto tra processori appartenenti a epoche lontane rappresenta una sfida per gli appassionati di hardware.

I benchmark, infatti, evolvono insieme ai componenti e non sempre permettono di ottenere risultati direttamente confrontabili. Per affrontare questo limite, Noriyuki Miyazaki, sviluppatore conosciuto per le utility CrystalDiskInfo e CrystalDiskMark, sta preparando CrystalMark CPUix.

Il progetto punta a introdurre un sistema di valutazione comune, capace di rendere più comprensibile l’evoluzione delle prestazioni dei processori. L’iniziativa è ancora in fase di sviluppo, ma ha già suscitato interesse tra gli appassionati di informatica, soprattutto per la possibilità di osservare il progresso tecnologico attraverso misurazioni basate su un unico riferimento.

CrystalMark CPUix punta a un confronto tra generazioni

L’obiettivo di CrystalMark CPUix è creare un sistema di punteggio coerente, utilizzabile con processori appartenenti a periodi molto distanti tra loro. L’ambizione dello sviluppatore è coprire un arco temporale di circa 40 anni, includendo anche le CPU che arriveranno in futuro.

La questione non riguarda soltanto la differenza di potenza tra componenti vecchi e nuovi. I metodi di misurazione cambiano con il progresso tecnologico e questo rende difficile interpretare risultati ottenuti attraverso strumenti differenti. Una metrica condivisa potrebbe offrire una prospettiva più chiara sull’evoluzione delle prestazioni, senza limitarsi a mostrare quanto sia più veloce un processore recente.

Esistono già programmi che permettono di effettuare confronti tra generazioni, come SuperPi. La particolarità del nuovo progetto consiste però nella sua destinazione d’uso: mettere proprio questo tipo di paragone al centro dell’esperienza. L’intento è fornire uno strumento pensato per chi desidera studiare l’evoluzione delle architetture attraverso risultati omogenei.

Sviluppo e arrivo del nuovo strumento

Per verificare il funzionamento del software, Miyazaki ha acquistato un computer con oltre trent’anni di vita. Lo sviluppatore intende ampliare la propria raccolta di macchine per sottoporre il programma a prove su configurazioni differenti. La sperimentazione su hardware reale sarà importante per capire se il metodo scelto riuscirà a mantenere una valutazione attendibile anche su piattaforme molto distanti.

Il progetto segue l’esperienza maturata con CrystalMark Retro, un benchmark dedicato alle prestazioni di CPU, archiviazione e grafica. Quest’ultimo conserva la compatibilità con sistemi operativi storici, compreso Windows 95, confermando l’attenzione di Miyazaki verso l’informatica del passato.

Il sito ufficiale di CPUix è già disponibile e indica il 31 marzo 2027 come data prevista per il rilascio ufficiale. Per il momento, tuttavia, mancano risultati pubblici che permettano di valutare la qualità delle misurazioni.