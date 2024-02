Dall'alto è tutto più BELLO: questo drone 2K costa solo 46€

Per guardare il mondo da una prospettiva completamente nuova, catturare immagini e video di paesaggi, città ed eventi da un punto di vista unico e spettacolare non devi fare altro che acquistare un drone. E oggi, grazie al triplo sconto su Amazon, ne puoi acquistare uno a soli 46,54 euro (spedizione compresa).

Per completare l’affare devi applicare manualmente il coupon del 30% e poi digitare il codice promozionale 2CM5O93J al momento del pagamento (altro 30% di sconto). L’articolo è venduto da Holy Stone IT, venditore professionale con 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Per uso professionale e per divertirsi, il drone D10 di DEERC è perfetto: solo 46€ con il triplo sconto su Amazon

Il DEERC D10 è un drone pieghevole perfetto per i principianti e i piloti esperti che cercano un dispositivo divertente e facile da usare. Con un design compatto e portatile, il D10 è ideale per viaggiare e catturare splendide immagini aeree.

Il D10 è dotato di una fotocamera Ultra HD 2K per acquisire video e foto di alta qualità. Il sensore è stabilizzato elettronicamente (EIS) e questo si traduce in riprese fluide e senza vibrazioni. Sfruttando il Wi-Fi 5G, poi, è possibile guardare un’anteprima in tempo reale del video della telecamera sullo smartphone o sul tablet.

Il drone offre modalità di volo intelligenti per renderne l’uso più divertente e sicuro e include diverse funzionalità così da andare incontro a tutte le esigenze. In altri termini, può essere facilmente utilizzato da chi ha scarsa dimestichezza con dispositivi di questo tipo.

All’interno della confezione di vendita sono incluse due batterie (12-15 di minuti di autonomia cad). Non manca ovviamente un controller, che prevede anche uno spazio in cui posizionare lo smartphone.

Ricorda che per il massimo risparmio è necessario applicare manualmente il coupon (30%) e inserire il codice promo 2CM5O93J (30%).