Daredevil - Rinascita: i primi 8 spettacolari minuti della nuova serie

Il primo episodio di Daredevil – Rinascita si apre con l’incontro tra Matt Murdock e l’amico Franklin “Foggy” Nelson, durante il quale Matt manifesta l’intenzione di abbandonare per sempre i panni di Daredevil e combattere l’ingiustizia che regna sovrana nel mondo esclusivamente nelle aule dei tribunali.

I pensieri del protagonista cambiano quando rivede Wilson Fisk, ora non più nelle vesti di Kingpin ma in quelle di candidato a 112° sindaco della città di New York. I due si ritroveranno ben presto in rotta di collisione, per un duello che si preannuncia entusiasmante anche alla luce dei primi 8 spettacolari minuti della nuova serie (video in fondo all’articolo).

La serie Marvel Daredevil – Rinascita è disponibile in esclusiva su Disney+, quindi per vedere i primi due episodi della settimana scorsa e guardare i prossimi occorre avere un abbonamento attivo. I prezzi partono da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, che include l’accesso all’intero catalogo di film e serie televisive della piattaforma streaming.

I primi minuti di Daredevil – Rinascita (video ufficile)

L’attesa per il ritorno di Matt Murdock era palpabile, inutile girarci intorno, in pochi però immaginavano un successo simile. Daredevil – Rinascita è il miglior esordio su Disney+ del 2025, con oltre 7,5 milioni di utenti dopo soli 5 giorni in catalogo, numeri che testimoniano l’esordio trionfale della serie.

Vero, siamo a marzo, quindi potenzialmente vi sono ancora tante serie che potrebbero superare il record appena raggiunto dal nuovo capitolo di Daredevil. È altrettanto vero però che la serie tv con Charlie Cox potrebbe di nuovo sorprendere – in positivo – migliorando di settimana in settimana.

Nel frattempo l’appuntamento con il terzo episodio è per mercoledì 12 marzo. A dirigere il nuovo episodio sarà Michael Cuesta, lo stesso del secondo episodio, mentre la scrittura è affidata a Jill Blankenship. La quarta puntata sarà invece disponibile il prossimo 18 marzo.