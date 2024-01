Dark Web: è possibile accedere con una VPN?

Tantissimi utenti sono incuriositi dal Dark Web, per non dire attratti. Se rientri in questa categoria, devi leggere il contenuto di questo articolo perché risponde a una domanda che molti si sono posti: “Si può accedere al Dark Web con una VPN?”.

Ti diciamo subito che si può, ma ci sono alcune cose che è necessario puntualizzare. Innanzi tutto, il servizio VPN più sicuro per farlo. Di soluzioni disponibili ce ne sono tante, ma noi consigliamo PrivateVPN.

Oltre a trovarsi nell’olimpo delle migliori VPN, PrivateVPN ha lanciato una promo incredibile: 85% di sconto sull’abbonamento annuale + 24 MESI EXTRA! In pratica, pagando 75 euro potrai utilizzare il servizio per 36 MESI COMPLESSIVI.

Insieme alla larghezza di banda illimitata ad alta velocità, potrai installare la VPN su tutti i dispositivi che vuoi.

PrivateVPN: la VPN migliore per entrare nel Dark Web

La navigazione nel Dark Web e la VPN devono camminare di pari passo se non vuoi mettere a rischio è la privacy e la sicurezza.

Siccome PrivateVPN assicura il tuo anonimato online, se decidi di entrare nella parte “più oscura” di Internet, devi assolutamente attivarla.

Navigare nel Dark Web senza una VPN equivale camminare in un campo minato bendato. È un ambiente virtuale dove le regole non esistono e dove cracker e cybercriminali banchettano allegramente.

Grazie a PrivateVPN, l’indirizzo IP sarà sempre diverso, la tua posizione virtuale verrà modificata e il tuo anonimato sarà tale tramite un tunnel criptato praticamente inviolabile.

Una protezione extra questa che diventa fondamentale per tenere a bada minacce come truffe, raggiri e il possibile furto di informazioni sensibili, come dettagli di carte di pagamento o conti bancari.

Quindi, se hai intenzione di entrare nel Dark Web, devi prima attivare sul tuo dispositivo una VPN. Ribadiamo che PrivateVPN è quella che offre elevati standard di sicurezza, oltre a un abbonamento che, come ha visto, è molto conveniente. Clicca qui sotto, entra nella pagina ufficiale e sottoscrivilo SUBITO!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.