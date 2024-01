Dash cam per auto full HD 2K con display a 41 EURO su Amazon

In sconto oggi su Amazon compare un spettacolare dash cam QHD per la vostra auto compresa di scheda SD. Il suo prezzo scende del 13% e c’è anche un coupon.

Dopo aver cliccato sulla spunta per applicare proprio il coupon del 20%, il costo finale scenderà a soli 41 €.

Dash Cam per auto su Amazon in sconto, le sue caratteristiche

Quello che sorprende di questa dash cam, oltre al design che sembra quasi quello di una fotocamera ordinaria, è la qualità. Sebbene il prezzo sia molto basso, questo prodotto riesce ad avere un obiettivo grandangolare da 170° con una risoluzione in QHD e dunque in 2K.

In questo modo il campo visivo sarà molto ampio e sarà difficile avere dei punti non visibili. Oltre a questo, l’obiettivo a 6 strati garantisce la cattura di immagini molto precise anche di notte, vista la presenza della visione notturna.

Oltre a registrare tutto sulla scheda di memoria inclusa nel prezzo, la dash cam potrà rilevare anche gli urti a macchina spenta. Con il sensore G presente all’interno, ogni volta che l’auto vibrerà, si attiverà da sola e comincerà a riprendere.

Riuscire ad avere oggi una dash cam in auto è una sicurezza in più, sia quando si guida che quando si lascia la macchina in un parcheggio. La telecamera può essere in grado di monitorare la situazione in entrambi i casi, tenendo dunque il conducente aggiornato in ogni momento. Il prodotto oggi in sconto è di grande qualità, anche se il prezzo lascerebbe pensare a qualcosa di economico.

In realtà il costo finale è molto basso ed è una grande occasione viste le possibilità che offre. Con soli 41 € infatti gli utenti potranno portare a casa il prodotto che scende del 13%, aggiungendo peraltro anche un ulteriore coupon del 20% di sconto. Sarà a casa vostra al massimo entro giovedì e con un anno di garanzia incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.