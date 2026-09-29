Dati illimitati anche fuori dall'Europa con i piani eSIM di Airalo

Anno dopo anno sono sempre più numerosi i viaggiatori che desiderano avere dati illimitati anche durante una vacanza al di là dei confini dell’Unione europea. Rispetto al passato, infatti, le esigenze di chi viaggia sono profondamente cambiate, con la paura poi di dover fare a meno della connessione Internet nel momento del bisogno.

Una soluzione in tal senso arriva da Airalo, fornitore di eSIM per l’estero che assicura una copertura per più di 200 Paesi, pacchetti flessibili, e un’installazione semplificata. Inoltre, i lettori de IlSoftware hanno diritto ad un extra sconto del 15% inserendo il codice promozionale ESIMTECH15. Nel caso si abbia già utilizzato il servizio, è disponibile un extra sconto del 10% usando ESIMTECH10.

Ipotizziamo ad esempio un viaggio in Canada di 15 giorni, e di voler sottoscrivere una eSIM per l’estero con dati illimitati. Di seguito la proposta di Airalo:

3 giorni di dati illimitati a 17,50 euro

5 giorni di dati illimitati a 24,50 euro

7 giorni di dati illimitati a 29 euro

10 giorni di dati illimitati a 32 euro

15 giorni di dati illimitati a 41 euro

30 giorni di dati illimitati a 78 euro

L’operatore locale a cui gli utenti Airalo si connetteranno se scelgono il Canada sarà Bell, uno dei principali operatori presenti nella nazione nordamericana. Una scelta, quella della eSIM per il Canada, che si rivela intelligente sia per evitare di acquistare una SIM locale in aeroporto, sia per avere i dati subito a disposizione, e per restare sempre connessi mentre si viaggia in auto attraverso le Montagne Rocciose.