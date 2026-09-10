DaVinci Resolve 21.1 arriva con nuove funzioni per montaggio e produzione

Blackmagic Design ha rilasciato DaVinci Resolve 21.1, aggiornamento che introduce una novità rilevante per chi utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale durante la postproduzione.

La versione Studio integra infatti un server MCP nativo che consente ad assistenti come Claude, Claude Code e ChatGPT Codex di interagire con Resolve attraverso istruzioni in linguaggio naturale. L’aggiornamento comprende oltre 100 nuovi strumenti e controlli, con interventi anche sulla fotografia, sul montaggio multicamera, sulla gestione del colore e su Fusion.

L’integrazione AI non equivale però al controllo completo dell’interfaccia: l’assistente può operare attraverso le funzioni rese disponibili dal server e dalle API di scripting. La distinzione è importante per capire cosa offre realmente la nuova versione.

Resolve 21.1 collega l’editing agli assistenti AI

Il Model Context Protocol permette a un’applicazione di esporre strumenti e informazioni a un assistente compatibile. In Resolve 21.1 Studio questa possibilità è integrata direttamente nel software: Claude, Claude Code e ChatGPT Codex possono accedere al progetto e utilizzare le funzioni rese disponibili da Blackmagic. L’utente può quindi formulare richieste come l’organizzazione dei media, la modifica di impostazioni o la preparazione di più render, lasciando all’assistente l’esecuzione delle operazioni supportate.

Il vantaggio riguarda soprattutto le attività ripetitive. Un assistente può analizzare la struttura di un progetto, intervenire sulla disposizione delle clip o automatizzare procedure che richiederebbero numerosi passaggi manuali. La comunicazione in linguaggio naturale non sostituisce però le competenze di montaggio: la scelta delle inquadrature, il ritmo narrativo e la valutazione del risultato restano responsabilità dell’editor. Inoltre, l’accesso dipende dagli strumenti che Resolve espone al client MCP.

La release amplia anche le API di scripting, fornendo nuove possibilità per automatizzare operazioni sul progetto. Questa componente è importante perché il collegamento con gli assistenti non avviene attraverso una simulazione dei clic dell’utente, ma sfrutta interfacce software dedicate. DaVinci Resolve 21.1 Studio richiede quindi una distinzione tra ciò che l’assistente può comprendere e ciò che può effettivamente eseguire tramite le funzioni disponibili.

Nuovi strumenti anche per fotografia e postproduzione

L’aggiornamento non ruota esclusivamente attorno all’AI. Blackmagic indica oltre 100 nuovi strumenti e controlli distribuiti nelle diverse aree di Resolve. La pagina Photo, introdotta con la versione 21, amplia il supporto al controllo remoto di fotocamere compatibili, comprese le serie Fujifilm GFX e X, Leica SL e Sony Alpha 7R VI. L’obiettivo è permettere di acquisire immagini e modificare determinate impostazioni direttamente dall’ambiente di lavoro.

Fusion riceve inoltre 25 nuovi strumenti Krokodove dedicati alla grafica e agli effetti, mentre il programma introduce ulteriori miglioramenti per montaggio multicamera, gestione del colore e flussi HDR. L’aggiornamento interviene quindi su più fasi della produzione senza limitarsi alla nuova connessione con gli assistenti.

Per gli utenti interessati all’automazione, la novità più significativa resta comunque il server MCP. DaVinci Resolve passa da semplice applicazione utilizzata dall’AI a software che può esporre funzioni operative a un assistente esterno. La disponibilità di questa integrazione nella versione Studio introduce però una distinzione concreta rispetto all’edizione gratuita, mentre le nuove API offrono agli sviluppatori un livello ulteriore per costruire procedure automatizzate.