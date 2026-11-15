DAZN Family è in offerta: -144€ per il piano annuale con pagamento mensile

DAZN Family con HBO Max incluso è in offerta: il piano annuale con pagamento mensile è scontato con 144 euro di risparmi per i nuovi utenti.
Davide Raia
Pubblicato il 15 nov 2026
DAZN Family è in offerta: -144€ per il piano annuale con pagamento mensile
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È il momento giusto per puntare su DAZN Family, l’abbonamento più completo proposto da DAZN che consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti, con la possibilità di fruizione da 2 reti domestiche in contemporanea.

Questo piano ora include anche l’accesso ad HBO Max, con il piano base con pubblicità che viene messo a disposizione dei clienti DAZN Family gratuitamente (con un risparmio di 6,99 euro al mese).

Grazie alla promo in corso, il piano DAZN Family annuale ora costa 49,99 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio di 12 euro al mese (144 euro in un anno). Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di DAZN

Cosa prevede la promo di DAZN

Scegliendo DAZN Family è possibile:

  • accedere a tutti i contenuti della programmazione di DAZN, con le partite di Serie A, di Serie B e tutti gli altri sport disponibili sulla piattaforma
  • beneficiare dell’accesso da 2 reti domestiche diverse in contemporanea
  • ottenere anche l’accesso ad HBO Max senza costi aggiuntivi, con il piano Base con pubblicità; questo piano costerebbe 6,99 euro al mese se attivato singolarmente, senza sfruttare questa promo

Grazie alla promo limited edition, DAZN Family costa ora 49,99 euro al mese per 12 mesi (con un risparmio di 12 euro al mese rispetto al prezzo standard). Si tratta del piano annuale con pagamento mensile: il prezzo promozionale è bloccato per tutta la durata dell’offerta, ma bisognerà mantenere l’abbonamento attivo.  Gli utenti possono attivare DAZN Family anche con il piano mensile oppure con quello annuale con pagamento anticipato, ma non ci sono sconti in questo caso.

L’offerta in questione può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale di DAZN da tutti i nuovi utenti (anche da chi ha un account senza alcun abbonamento attivo). Lo sconto sarà accessibile solo per un breve periodo di tempo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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