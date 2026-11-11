Tutto lo sport di Sky in streaming: NOW propone 12 mesi a prezzo scontato

Per soddisfare la tua voglia di sport tra Champions League, Formula 1, il grande tennis e i principali campionati sportivi europei, il pass Sport di NOW è ora in offerta a 24,99 euro al mese. La promozione prevede infatti un vincolo di 12 mesi, pagandone di fatto soltanto 9, avendo a disposizione un’offerta sportiva particolarmente ampia.

Il calcio è uno dei motivi principali per scegliere questo abbonamento dato che avrai a disposizione quasi tutta la Champions League in esclusiva, tutta l’Europa League e la Conference League in esclusiva streaming. Ci sono anche tre partite di Serie A per ogni turno, tutta la Serie C, la Premier League e una selezione delle migliori sfide di Bundesliga.

Il Pass comunque non si ferma al pallone: per gli appassionati di motori trovi tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, mentre il tennis comprende Wimbledon, US Open, ATP Tour e WTA Tour, con appuntamenti come le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Anche il basket ha uno spazio importante, grazie a NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e Serie A LBA.

Nel pacchetto rientrano inoltre rugby, pallavolo, golf e atletica, oltre a highlights, documentari e produzioni originali Sky Sport da recuperare quando vuoi.

Se preferisci non legarti per un anno, c’è anche l’alternativa mensile: 29,99 euro per il primo mese, poi 34,99 euro al mese, senza la formula annuale indicata per l’offerta precedente. La soluzione da 24,99 euro al mese è dunque ideale se sai già che seguirai lo sport per tutta la stagione, che siano i motori, il grande tennis o le coppe europee, avrai sempre qualcosa da guardare.