Tutto lo sport di Sky in streaming: NOW propone 12 mesi a prezzo scontato

NOW Pass Sport a 24,99€ al mese con la formula 12 mesi al prezzo di 9: segui calcio, Formula 1, MotoGP, tennis e basket in streaming
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 11 nov 2026
Tutto lo sport di Sky in streaming: NOW propone 12 mesi a prezzo scontato
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Per soddisfare la tua voglia di sport tra Champions League, Formula 1, il grande tennis e i principali campionati sportivi europei, il pass Sport di NOW è ora in offerta a 24,99 euro al mese. La promozione prevede infatti un vincolo di 12 mesi, pagandone di fatto soltanto 9, avendo a disposizione un’offerta sportiva particolarmente ampia.

Vai alle offerte

pass sport now

Il calcio è uno dei motivi principali per scegliere questo abbonamento dato che avrai a disposizione quasi tutta la Champions League in esclusiva, tutta l’Europa League e la Conference League in esclusiva streaming. Ci sono anche tre partite di Serie A per ogni turno, tutta la Serie C, la Premier League e una selezione delle migliori sfide di Bundesliga.

Il Pass comunque non si ferma al pallone: per gli appassionati di motori trovi tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, mentre il tennis comprende Wimbledon, US Open, ATP Tour e WTA Tour, con appuntamenti come le Nitto ATP Finals e le WTA Finals. Anche il basket ha uno spazio importante, grazie a NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e Serie A LBA.

Nel pacchetto rientrano inoltre rugby, pallavolo, golf e atletica, oltre a highlights, documentari e produzioni originali Sky Sport da recuperare quando vuoi.

Se preferisci non legarti per un anno, c’è anche l’alternativa mensile: 29,99 euro per il primo mese, poi 34,99 euro al mese, senza la formula annuale indicata per l’offerta precedente. La soluzione da 24,99 euro al mese è dunque ideale se sai già che seguirai lo sport per tutta la stagione, che siano i motori, il grande tennis o le coppe europee, avrai sempre qualcosa da guardare.

Vai alle offerte

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Prova Amazon Music Unlimited senza pagare: hai un mese gratuito per ascoltare
Offerte

Prova Amazon Music Unlimited senza pagare: hai un mese gratuito per ascoltare
Champions League, Formula 1 e Serie TV: offerte sui pacchetti NOW
Offerte

Champions League, Formula 1 e Serie TV: offerte sui pacchetti NOW
DAZN Full in offerta: tutta la Serie A e tanto altro a prezzo scontato
Offerte

DAZN Full in offerta: tutta la Serie A e tanto altro a prezzo scontato
Bluetooth 7.0 accelera fino a 7,5 Mbps: quasi 4 volte più veloce
Hardware

Bluetooth 7.0 accelera fino a 7,5 Mbps: quasi 4 volte più veloce
Link copiato negli appunti