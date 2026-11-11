Prova Amazon Music Unlimited senza pagare: hai un mese gratuito per ascoltare

Se non hai mai provato Amazon Music Unlimited hai ancora l’opportunità di attivare una prova gratuita di 30 giorni senza impegno. Durante il periodo promozionale potrai avere accesso illimitato a tutte le funzioni della piattaforma come se stessi pagando l’abbonamento e decidere poi cosa fare prima del rinnovo.

Amazon Music Unlimited ti permette di scegliere direttamente cosa ascoltare, senza affidarti a riproduzioni casuali o selezioni imposte. Se cerchi un album specifico, vuoi riascoltare una canzone oppure preferisci costruire una playlist puoi farlo tranquillamente senza interruzioni pubblicitarie e con skip illimitati. Il catalogo comprende anche milioni di episodi podcast tra i più famosi e diffusi.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di scaricare i brani per ascoltarli offline: puoi preparare le tue playlist prima di un viaggio o quando sai che non avrai una connessione a internet disponibile. In più, l’abbonamento supporta l’audio HD e 3D per molte tracce del catalogo.

Terminati i 30 giorni gratuiti, il prezzo passa a 12,99 euro al mese. L’abbonamento si rinnova automaticamente a meno che tu non disattivi il rinnovo prima della scadenza.