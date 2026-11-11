Prova Amazon Music Unlimited senza pagare: hai un mese gratuito per ascoltare

Amazon Music Unlimited ti offre 30 giorni gratuiti per ascoltare 100 milioni di brani senza pubblicità, scaricare musica e ascoltare podcast.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 11 nov 2026
Prova Amazon Music Unlimited senza pagare: hai un mese gratuito per ascoltare
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Se non hai mai provato Amazon Music Unlimited hai ancora l’opportunità di attivare una prova gratuita di 30 giorni senza impegno. Durante il periodo promozionale potrai avere accesso illimitato a tutte le funzioni della piattaforma come se stessi pagando l’abbonamento e decidere poi cosa fare prima del rinnovo.

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Amazon Music Unlimited ti permette di scegliere direttamente cosa ascoltare, senza affidarti a riproduzioni casuali o selezioni imposte. Se cerchi un album specifico, vuoi riascoltare una canzone oppure preferisci costruire una playlist puoi farlo tranquillamente senza interruzioni pubblicitarie e con skip illimitati. Il catalogo comprende anche milioni di episodi podcast tra i più famosi e diffusi.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di scaricare i brani per ascoltarli offline: puoi preparare le tue playlist prima di un viaggio o quando sai che non avrai una connessione a internet disponibile. In più, l’abbonamento supporta l’audio HD e 3D per molte tracce del catalogo.

Terminati i 30 giorni gratuiti, il prezzo passa a 12,99 euro al mese. L’abbonamento si rinnova automaticamente a meno che tu non disattivi il rinnovo prima della scadenza.

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