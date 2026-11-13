Disney+ lancia la promo di novembre: due mesi di streaming in sconto, perfetta per Avengers Endgame Extra

Occasione streaming per le feste: sconto su tutti gli abbonamenti Disney+ fino al 24 novembre.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 13 nov 2026
Disney+ lancia la promo di novembre: due mesi di streaming in sconto, perfetta per Avengers Endgame Extra
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Disney+ ha lanciato una nuova promozione autunnale che permette di attivare un abbonamento risparmiando a partire da soli 4,99 euro al mese. Un tempismo azzeccato dato che potrai così recuperare tutti i grandi classici di Natale nelle prossime settimane, fare un ripasso generale Marvel in vista di Avengers Doomsday e, a proposito, recuperare Avengers: Endgame Extra, appena lanciato sulla piattaforma.

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disney plus offerta novembre

L’iniziativa permette quindi di accedere alla piattaforma a prezzo ridotto per i primi due mesi con la possibilità di scegliere liberamente uno dei tre livelli di abbonamento disponibili. Per la spesa minima puoi puntare sul piano Standard con Pubblicità a 4,99 euro al mese, risparmiando subito 4 euro mensili rispetto alla tariffa abituale. Se invece preferisci guardare film e serie senza interruzioni e con la possibilità di scaricare i contenuti offline, il piano Standard scende a 7,99 euro al mese con un taglio di 6 euro, mentre per chi vuole il massimo della resa visiva in 4K UHD e HDR c’è il taglio Premium a 10,99 euro al mese, scontato di ben 10 euro al mese rispetto al listino ordinario.

Una bella opportunità che arriva direi al momento giusto dato che si avvicinano le feste e, in questo periodo, Disney+ è la piattaforma streaming preferita di molti per ovvi motivi. L’offerta resterà però attiva fino al 24 novembre 2026: ti basta collegarti alla pagina ufficiale di Disney+ e selezionare il piano più adatto alle tue esigenze prima della scadenza.

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