DAZN sconta il piano Full: Mondiali, Serie A e tanto altro da 19,99 €/mese

DAZN non va in vacanza ed è oggi la piattaforma di riferimento per seguire tutte le partite dei Mondiali 2026, finale compresa. Anche in vista della partenza dei prossimi campionati (la Serie A tornerà in campo ad agosto) può essere il momento giusto per attivare una nuova promo.

In questo momento, DAZN sconta il piano Full, con una doppia promo molto interessante. Gli utenti hanno la possibilità di ottenere 4 mesi a prezzo scontato, per ridurre il costo del servizio fino a 19,99 euro al mese.

Con il piano Full è possibile accedere a tutti i contenuti della piattaforma, compresi i Mondiali 2026. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

L’offerta di DAZN

DAZN sconta il piano Full. Le opzioni a disposizione degli utenti sono:

Full – Annuale con pagamento mensile : 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese

: 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese Full – Mensile: 29,99 euro al mese per 4 mesi, poi 46,99 euro al mese

Chi è interessato ai Mondiali, invece, può attivare il Pass Mondiali, dal costo di 24,99 euro, senza alcun rinnovo. Gli utenti DAZN che hanno il piano MyClubPass oppure uno degli altri piani di abbonamento che non includono i Mondiali hanno la possibilità di attivare il Pass con un prezzo ridotto a 14,99 euro una tantum.

Per accedere a tutte le offerte di DAZN è sufficiente seguire il link qui di sotto. Come sempre, l’attivazione del piano scelto è immediata e consente l’accesso a tutti i contenuti disponibili subito dopo aver completato il pagamento. Si tratta di un’offerta speciale che sarà valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite attivazione dal sito ufficiale della piattaforma di streaming legata al mondo dello sport. Naturalmente, gli utenti hanno la possibilità anche di attivare altri piani oltre al Full.