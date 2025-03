Debian 13 includerà l'ambiente desktop KDE Plasma 6.3.5

Debian 13 “Trixie” è pronto per il lancio, ormai a breve, ed è una delle release più attese nella comunità open source. Si prevede che rappresenti una milestone per Linux nel 2025, rendendo ogni aggiornamento una notizia entusiasmante. Com’è noto, Debian non è solo un sistema operativo server altamente affidabile, ma brilla anche sul desktop, offrendo un ambiente solido per innumerevoli utenti. Ecco perché la scelta delle versioni dell’ambiente desktop in ogni nuova versione stabile di Debian suscita sempre molto interesse e speculazioni. Per quanto riguarda GNOME, è quasi certo che “Trixie” includerà la versione 48. Dal lato KDE, come riportato sul sito web di Debian, il piano per “Trixie” è di offrire KDE Plasma 6.3.5.

Debian 13: Qt 5, KDE Frameworks 5 e app Gear saranno retrocompatibili

È interessante notare che la versione Debian 13 è destinata a includere sia Qt 6 (6.8.2) sia uno stack Qt 5 mantenuto (5.15.15). Mentre Qt 5 è entrato in una modalità di manutenzione profonda, gli sviluppatori di Debian hanno in programma di includere solo Qt 5, KDE Frameworks 5 e app Gear selezionate per la retrocompatibilità. Tuttavia, Per mantenere il sistema il più snodato e offrire maggiore compatibilità futura, il progetto ha confermato che non verranno distribuite versioni delle librerie con supporto sia per Qt5 che per Qt6, al di fuori di KDE Frameworks. Si prevede che venga anche rilasciata la raccolta di applicazioni KDE Gear 24.12.3. Tuttavia, alcune parti di KDE Gear 25.04.x potrebbero essere rinviate a causa dei tempi di freeze delle versioni e di eventuali transizioni di librerie necessarie.

Inoltre, i programmi di transizione rivelano una serie di caricamenti mirati prima del freeze della distribuzione, che coprono tutto, da Qt 6.8.2 a più versioni di Plasma 6.3.x. In particolare, il piano del team KDE include il caricamento di Plasma 6.3.3, 6.3.4 e 6.3.5, tutti prima del freeze completo. Ciò per garantire un’integrazione stabile delle ultime funzionalità di Plasma. È interessante notare che Plasma 6.3.5 dovrebbe essere rilasciato il 6 maggio, mentre il freeze completo per Debian 13 inizia il 15 maggio. Ciò significa che gli sviluppatori avranno solo nove giorni per inserire la nuova versione nei pacchetti con cui verrà lanciato “Trixie”. Tuttavia, poiché l’attuale versione di Debian 12 “Bookworm” è dotata del desktop Plasma 5.27, ora leggermente obsoleto, passare alla versione 6.3 in Debian 13 “Trixie” sarà un punto di svolta per gli utenti KDE.