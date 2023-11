De'Longhi Nespresso Vertuo Pop in super sconto, offerta Black Friday

Con la nuova offerta che riguarda la macchina da caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop, gli utenti Amazon non possono restare indifferenti. La grande tecnologia, con il set di benvenuto incluso (12 capsule), oggi costa infatti meno.

Bastano solo 59 € per avere tutti i servizi di questo elettrodomestico. Lo sconto dell’8% e la garanzia di due anni permetteranno di testare il meglio in casa propria.

La De’Longhi Nespresso Vertuo Pop è in promo

Questo dispositivo in vendita oggi su Amazon è progettato appositamente per portare l’arte del caffè a tutti, combinando al meglio la tecnologia con la tradizione.

È presente la nuova tecnologia Centrifusion: sarà necessario inserire la capsula che si desidera per proseguire abbassando la leva e lasciare che il processo si completi. La capsula ruota a una velocità straordinaria, pari a 4.000 giri al minuto, creando una fusione perfetta tra il caffè macinato e l’acqua.

Basterà un tocco per scegliere tra quattro formati di tazza diversi tra loro. La macchina a capsule Vertuo Pop espellerà in automatico la capsula dopo l’estrazione del caffè, permettendo così un processo senza sforzo e una pulizia molto agevolata.

La Vertuo Pop è anche connessa grazie al Bluetooth e al Wi-Fi. È così che la macchina si assicura di mantenere sempre le sue prestazioni alla grande, tutto tramite l’aggiornamento automatico del software. Questo consentirà alla macchina da caffè di essere sempre all’avanguardia.

Con questa soluzione dunque gli utenti che cercavano una macchina da caffè di gran livello potranno essere accontentati. Quello che stupisce particolarmente è il design insieme alle specifiche, un connubio perfetto che solo per questo periodo avrà un prezzo minore. Con l’8% in meno infatti il prezzo della De’Longhi Nespresso Vertuo Pop sarà di soli 59 €. Come sempre ci sono due anni di garanzia.

