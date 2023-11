Denti più bianchi con lo spazzolino elettrico Oral-B al 63% su Amazon

Avere denti più bianchi, più puliti e soprattutto salvaguardare la salute delle proprie gengive è fondamentale. Proprio per questo motivo le persone si affidano in genere ad uno spazzolino di buon livello, ma se si vuole il top in assoluto non si può fare altro che affidarsi ad Oral-B.

L’azienda propone infatti dispositivi elettrici ricaricabili di prim’ordine, per ogni evenienza e per tutte le tasche. Oral-B infatti hanno spazzolino per ogni categoria, con la possibilità di scegliere anche su Amazon tra quelli più adatti.

Oggi ad esempio si parla del nuovo Smart 4 4500 CrossAction, dispositivo in grado di fornire un apporto fantastico a chi lo acquista. Quello che stupisce oggi è il grande sconto che il sito e-commerce mette a disposizione: c’è il 63% in meno sul prezzo di base di 134,99 €. Chi vorrà acquistare il prodotto, pagherà solo 49,99 €. Sono inclusi due anni di garanzia.

L’Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è lo spazzolino migliore

Il design è quello classico di ogni spazzolino elettrico, ma questo Smart 4 4500 CrossAction ha tutto ciò che serve.

Il sensore di pressione aiuta a non danneggiare le gengive durante lo spazzolamento e con la sua tecnologia basata su oscillazioni e rotazioni, garantisce fino al 100% di placca in meno rispetto al solito. Il sensore, illuminandosi in rosso, indicherà quando si sta apportando troppa pressione sui denti.

Con dispositivi di questo livello è davvero semplice lavare i denti senza fatica. Ovviamente bisogna seguire le istruzioni per farlo in maniera ottimale, anche se risulterà molto facile. Oral-B ed Amazon hanno offerto un grande sconto su questo spazzolino, che oggi infatti costa addirittura il 63% in meno. Il totale sarà di 49,99 €, con la possibilità di effettuare il reso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.