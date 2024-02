Se durante le ore di lavoro al computer (o quelle dedicate al gaming o a qualsiasi altra attività) hai fatto qualche spuntino e/o bevuto certe bevande, forse è il caso di… lavare i denti! Il dentifricio antitartaro bio di Pasta del Capitano è uno dei più consigliati e oggi è proposto su Amazon ad un prezzo irrisorio: solo 0,81 centesimi a tubetto, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Dentifricio Pasta del Capitano: per un sorriso smagliante e un alito fresco non c’è di meglio

Pasta del Capitano è marchio storico e iconico nel panorama italiano dell’igiene orale e il suo dentifricio antitartaro bio è uno dei più apprezzati del momento. Alla sua base c’è una formulazione innovativa e 100% naturale, studiata per contrastare la formazione del tartaro e donare un sorriso sano e splendente.

Il dentifricio sfrutta il potere di ingredienti di origine naturale. Lo zinco citrato, grazie alle sue proprietà antibatteriche, combatte la placca batterica, principale responsabile della formazione del tartaro. L’estratto di mirra, con la sua azione astringente e antinfiammatoria, aiuta a prevenire la mineralizzazione della placca e la conseguente formazione di tartaro.

Ideale per i fumatori e persone con denti sensibili, è arricchito con aloe vera e menta bio, che donano freschezza e sollievo alle gengive. Inoltre, il prodotto è biodegradabile e non contiene ingredienti di origine animale, in linea con i principi di una cosmesi ecosostenibile.

Pasta del Capitano, poi, ha a cuore la salute del pianeta: il tubetto del dentifricio antitartaro bio è realizzato in PBL, una plastica senza alluminio completamente riciclabile. Una scelta eccellente per un futuro più sostenibile, senza rinunciare all’efficacia e alla qualità di un prodotto di qualità.

