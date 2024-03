Deposito svincolabile Conto Arancio: guadagna il 3% sul tuo denaro

Se vuoi far fruttare i tuoi risparmi in un deposito svincolabile, il Conto Arancio di ING è la soluzione che fa per te. Si tratta di un conto deposito che ti offre un tasso di interesse annuo lordo del 3% per i primi 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro. Una offerta molto vantaggiosa, se pensi che la maggior parte dei conti deposito sul mercato ha tassi molto più bassi e vincoli di durata.

CLICCA QUI e apri il Conto Arancio

Conto Arancio di ING: deposito svincolabile con tasso molto vantaggioso

Aprire il Conto Arancio di ING è facile. Ti basta avere un documento d’identità, un codice fiscale e l’IBAN del tuo conto corrente. Puoi fare tutto online, seguendo la procedura guidata sul sito di ING. Dopo averlo aperto, devi attivarlo con un primo deposito entro l’11 maggio.

Da quel momento, per i primi 12 mesi, avrai diritto al 3% di interesse annuo lordo fino a 100.000€. Dopo questo periodo, l’interesse si ridurrà alla percentuale prevista dal contratto.

Il bello del Conto Arancio è che non ha nessun costo aggiuntivo. Non paghi nulla per l’apertura, la gestione, il trasferimento, il prelievo, il deposito o la chiusura del conto. Non devi nemmeno mantenere un saldo minimo.

Puoi gestire il tuo conto sia dal sito web di ING, sia dall’app per smartphone, disponibile per Android e iOS. Puoi controllare in qualsiasi momento il saldo e gli interessi maturati. Puoi anche depositare o ritirare i tuoi soldi quando vuoi, tramite bonifico all’IBAN dedicato del conto deposito. Non perderai mai gli interessi, perché il Conto Arancio è senza vincoli.

Se sei già cliente ING, puoi richiedere il Conto Arancio direttamente dalla tua area privata. Se invece sei un nuovo cliente, puoi approfittare dell’opportunità di aprire anche il Conto Corrente Arancio, un conto corrente senza canone se scegli il piano base. In questo modo, potrai avere due prodotti convenienti e flessibili con un unico operatore.

Non aspettare ancora, diventa titolare di Conto Arancio e inizia a guadagnare il 3% sul tuo denaro, senza vincoli. Il deposito svincolabile che fa per te.

