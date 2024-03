Design compatto e salvaspazio per questa soundbar 2-in-1 (-40%)

Non c’è alcun dubbio a riguardo: se vuoi regalarti un’esperienza d’ascolto di maggior qualità, più immersiva e coinvolgente, devi investire su una soundbar. Ma aspetta, non devi sborsare chissà quale cifra astronomica. Oggi, ad esempio, ti bastano 59,99 euro per mettere le mani su una soundbar che – all’occorrenza – può essere divisa in due per mettere insieme un sistema audio che si adatta perfettamente alle esigenze di spazio e ascolto.

Ecco la soundbar 2 in 1 perfetta per le tue esigenze: risparmia il 40% su Amazon

Quella di SwFoer è una soundbar a 2.0 canali che offre un’esperienza audio coinvolgente. Il design è abbastanza compatto, e la potenza di 50W e i due subwoofer integrati garantiscono un suono potente e ricco di bassi.

A proposito del design, la periferica ha un look moderno che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento. La si può posizionare davanti alla TV, montarla a parete oppure ai due lati del televisore. Questo è possibile perché i due subwoofer sono separabili e in base a come vengono posizionato, possono garantire un’esperienza d’ascolto ancora più immersiva.

In termini di funzioni e connettività, c’è tutto o quasi:

Bluetooth 5.0 per riprodurre musica in streaming wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi

per riprodurre musica in streaming wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi HDMI ARC

Ingresso ottico

Ingresso AUX

Porta USB

Comodo telecomando per controllare tutte le funzioni della soundbar anche dal divano di casa

Il suono sprigionato da questa unità è abbastanza potente, con i due subwoofer integrati che donano profondità e corpo all’audio, rendendolo ideale per guardare film, eventi sportivi e anche giocare. La tecnologia di DSP, poi, garantisce che l’altoparlante sia perfettamente sincronizzato con il televisore, migliorando così l’esperienza audiovisiva.