Dì basta alle chiamate del telemarketing grazie a questo strumento efficace

Le chiamate indesiderate da parte di call center e operatori di telemarketing possono essere una vera seccatura, interrompendo momenti importanti e invadendo la privacy degli utenti. Incogni, il servizio automatizzato di rimozione dati, offre una soluzione semplice ed efficace per bloccare queste telefonate fastidiose alla radice. Come ci riesce? Eliminando le informazioni personali dai database delle aziende che li utilizzano per contattarti.

Grazie all’offerta attuale, è possibile attivare il piano annuale di Incogni con il 50% di sconto, a soli 6,99€ al mese invece di 13,98€. Detto questo, andiamo a scoprire come questo tool blocca l’attività del telemarketing.

Come Incogni blocca le chiamate di telemarketing

Il motivo per cui le chiamate di telemarketing sembrano non finire mai è che i tuoi dati personali vengono raccolti, archiviati e scambiati tra diverse aziende, spesso senza il tuo consenso esplicito. Incogni interviene inviando automaticamente richieste di rimozione ai data broker, ovvero alle società che raccolgono e vendono informazioni personali. Così impedisce che il tuo numero di telefono venga riutilizzato per scopi pubblicitari o promozionali.

Il servizio opera in totale autonomia: una volta attivato, monitora costantemente i broker che gestiscono i tuoi dati, invia richieste di cancellazione e segue l’intero processo fino a quando le informazioni vengono eliminate. Questo significa meno chiamate indesiderate del telemarketing, meno spam e più tranquillità per gli utenti.

Un altro grande vantaggio è che Incogni non si limita solo al numero di telefono, ma protegge anche indirizzi email, dati personali e informazioni sensibili che potrebbero essere in possesso di aziende terze.

Per un periodo limitato, puoi attivare Incogni a metà prezzo, usufruendo dello sconto del 50% sul piano annuale, che porta il costo a 6,99€ al mese invece di 13,98€. Grazie a questo tool, potrai finalmente dire addio alle chiamate di telemarketing e proteggere la tua privacy senza alcuno sforzo.

Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta, visita il sito ufficiale di Incogni.