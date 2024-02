Dici addio alla PAURA dei ladri con la telecamera 2K al 41% su Amazon

Con una telecamera Wi-Fi da installare in casa, gli utenti potranno sorvegliare il loro ambiente in ogni momento, per altro a 360°.

Oggi il prodotto è in sconto del 41% e raggiunge un prezzo totale di soli 23,59 €. La spedizione avviene in un solo giorno lavorativo.

La telecamera da interno al 41% di sconto ha una risoluzione pazzesca

Le caratteristiche tecniche sembrano parlare chiaro nel caso di questa telecamera, oggetto del desiderio di chi vuole tenere sott’occhio la sua casa in ogni momento. Blurams, l’azienda produttrice, ha dotato il sensore di questo dispositivo di una risoluzione in 2K, per cui ogni immagine sarà definita al punto giusto e colorata alla grande.

Tra le caratteristiche principali cioè sicuramente quella dell’audio bidirezionale, ciò vuol dire che si ascolterà l’audio proveniente dall’ambiente dove è installata la telecamera ma non solo. Infatti l’utente anche a distanza potrà riprodurre le sue parole sfruttando l’applicazione ufficiale.

La telecamera è dotata di un sensore di movimento, così da avvisare con una notifica l’utente ogni volta che ci sarà un’intrusione umana. È chiaro che anche al buio non sfuggirà alcun dettaglio: la visione notturna è praticamente perfetta.

Visto che è in grado di ruotare, sarà difficile che anche un solo angolo della stanza in cui è installata, sia lasciato scoperto da questa telecamera. Blurams ha fatto un ottimo lavoro e a riconoscerlo sono soprattutto gli utenti che hanno acquistato il prodotto.

Le recensioni infatti pullulano di bei voti, lasciati dalla maggior parte degli utenti con una media del 4,4 su 5. Questa è l’ennesima dimostrazione che non serve spendere troppo per avere una qualità elevata. Con il 41% di sconto infatti la telecamera arriverà a costare 23,59 €, peraltro con due anni di garanzia inclusi nel prezzo. Precederla a casa sarà facile e veloce con spedizione in un solo giorno.

