Dimentica gli AirPods, a metà prezzo su Amazon gli auricolari Sony con ANC

Con costi molto più ridotti si può spesso venire in possesso di dispositivi ugualmente performanti. In alcuni casi si sceglie di optare per alcune marche di secondo piano, ma quando si parla di Sony il livello è il più alto possibile. Chi vuole evitare di spendere centinaia di euro per un paio di auricolari come gli AirPods ad esempio, può oggi recarsi su Amazon e comprare i WF-C700N.

Le cuffie true wireless di Sony sono diventate tra le più acquistate del momento per via della loro qualità ma soprattutto del loro prezzo di vendita. Su Amazon infatti sono scese di un ulteriore 5% per fermarsi ad un prezzo di 74,90 € con due anni di garanzia inclusi.

Sony WF-C700N, gli auricolari con Noise Canceling e 20 ore di autonomia

Dotati di ben 20 ore di autonomia grazie anche alla custodia di ricarica, i WF-C700N di Sony sono davvero ottimi. La resa musicale è incredibile, con bassi profondi e alti e medi molto equilibrati. È disponibile anche il Noise Canceling per sopprimere ogni rumore di fondo. Davvero impressionante la modalità suono ambientale che consentirà di ascoltare ciò che proviene dall’ambiente esterno pur indossando gli auricolari.

Con queste caratteristiche tecniche degne di nota, un paio di auricolari non può che tornare utile a chiunque. Indipendente dalle esigenze, che possono essere lavorative puramente ricreative, i Sony WF-C700N risultano oggi il prodotto giusto da acquistare.

Amazon concede infatti queste cuffie in-ear dotate di un’ottima batteria e di resistenza all’acqua ad un prezzo che è inferiore del 5% rispetto all’ultimo ribasso. Con un totale di soli 74,90 € dunque gli auricolari con cancellazione del rumore potranno arrivare a casa vostra. Bisognerà attendere solo un giorno per la consegna, mentre per quanto riguarda la garanzia ci saranno sempre i soliti due anni.

