Dimentica i rumori con gli auricolari SoundPEATS regalati al 40% su Amazon

La sorpresa di Amazon è servita: ci sono oggi in sconto gli auricolari Mini HS di SoundPEATS, ormai una delle aziende migliori nel mondo delle cuffie.

Le cuffiette in-ear, a detta di molti superiori a prodotti di brand più blasonati, sono recensite solo positivamente e oggi costano il 40% in meno per un totale di 31,79 €.

I Mini HS di SoundPEATS sono auricolari con ANC, AI e Bluetooth 5.3

Quel che tutti cercano quando acquistano un paio di nuovi auricolari di ultima generazione, è contenuto all’interno di questi Mini HS di SoundPEATS. Si parte da un design bellissimo, fatto di un colore raro e soprattutto di linee molto congeniali ad ogni padiglione auricolare. La comodità infatti è una delle peculiarità di queste cuffiette, che riescono a stare ben salde nelle orecchie senza muoversi e senza creare problemi.

Passando al suono, essendo gli auricolari dotati di audio Hi-Res e tecnologia LDAC, suonano veramente al massimo. Stupisce la profondità dei bassi e l’intensità degli acuti, oltre alla possibilità di immergersi in un mondo totalmente proprio grazie alla cancellazione del rumore AI. Questa sopprime totalmente i rumori ambientali offrendo un isolamento senza precedenti.

La durata della batteria è l’altro motivo per acquistare queste cuffie: sono ben 36 le ore in totale durante le quali si può ascoltare musica o stare in chiamata.

In conclusione, i punti forti di questi auricolari di SoundPEATS sono certamente molti, a partire dal design fino ad arrivare alla qualità del suono e alla cancellazione del rumore intelligente. Proprio per questi motivi diversi utenti hanno provveduto ad acquistare il prodotto, che infatti si dimostra uno dei più venduti negli ultimi tempi su Amazon nella categoria “Elettronica”.

Oggi, grazie all’offerta a tempo in vigore, c’è il 40% di sconto su questi Mini HS, auricolari che riescono a sorprendere anche per la convenienza. Costano infatti solo 31,79 € e hanno due anni di garanzia praticamente gratis. La spedizione è prevista entro questo giovedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.