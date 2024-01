Dimentica il MacBook con questo notebook da 17", è il più venduto

Effettuare un acquisto sensato è fondamentale quando si parla di un computer portatile. Innanzitutto bisogna valutare le esigenze, per capire poi che cifra spendere e su quale prodotto puntare. Su Amazon oggi compare un notebook da 17″ di ampiezza, uno di quelli che può essere utile sia per lavoro che per svago.

Spendere troppo per un dispositivo superiore potrebbe essere superfluo per la maggior parte degli utenti ed è per questo che l’offerta a tempo di Amazon proposta oggi può tornare utile. Quello che ad oggi è il notebook più venduto nella sua categoria, presenta uno sconto del 33% per un prezzo totale totale di 269,99 €.

Il notebook di SGIN è su Amazon al 33% di sconto

Quello che salta subito all’occhio è sicuramente l’ampio display da 17″ di questo computer portatile. Con una risoluzione in full HD a 1080p, il pannello mostra colori vividi e realistici. Per quanto riguarda l’hardware, c’è un processore Intel Celeron Dual Core sostenuto da 8 GB di RAM e da un SSD da 512 GB.

Le specifiche non sono certamente quelle di un MacBook, ma bisogna guardare in faccia alla realtà: chi è che ha bisogno di un computer potente come quelli di Apple? Sono molto poche le persone che devono necessariamente acquistare una macchina di quel livello, pertanto un notebook come questo di SGIN può tornare utile a oltre il 70% degli utenti.

Trovare poi un display così ampio, un bel design e soprattutto un connubio così ben amalgamato di caratteristiche tecniche è difficile a questi prezzi. Con il 33% di sconto l’offerta lampo partorisce un prezzo di soli 269,99 € con spedizione entro domenica e con un anno di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.