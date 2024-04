Dimentica l'iPad, il Samsung GALAXY Tab A9+ è a prezzo STRACCIATO

Quando si desidera un tablet, bisogna far coincidere determinate esigenze con le specifiche del prodotto: ecco che arriva in vostro soccorso il dispositivo perfetto, il Galaxy Tab A9+. Questo tablet di Samsung è diventato in poco tempo il preferito del pubblico per le sue specifiche e per la sua estetica. È molto ampio in termini di display, potente e soprattutto leggero.

Estremamente semplice da trasportare, è anche fluido grazie al suo processore. Il vero punto di forza è il display, ma la batteria non scherza mica. Anche il prezzo oggi è un fiore all’occhiello di questo Samsung Galaxy Tab A9+, in quanto crolla del 30% su Amazon.

Grazie a questa promozione, il tablet costa oggi solo 182 € invece che 259 €. Chi vuole acquistarlo su Amazon, avrà a disposizione anche due anni di garanzia e la spedizione in un giorno.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ da 11″ è mostruoso, compralo adesso su Amazon

Partendo dall’aspetto più importante, ovvero la diagonale del display, ecco un pannello da 11″ in full HD TFT, in grado di consumare davvero poco. Ogni esigenza può essere accontentata con questo Samsung Galaxy Tab A9+ che infatti è molto rapido grazie al suo processore Qualcomm, alla memoria RAM da 4 GB e alla memoria interna da 64 GB.

La batteria da 7040 mAh il sistema operativo Android 13 fungono da contorno in questo spettacolare ecosistema. Uno dei punti di forza è anche la fotocamera, che con i suoi 8 MP tira fuori degli scatti niente male.

Per acquistare oggi questo Samsung Galaxy Tab A9+ bastano 182 € grazie al 30% di sconto di Amazon. Ricordiamo che ci sono anche due anni di garanzia.