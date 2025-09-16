Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: l'offerta sta per terminare

Se si sta valutando l’attivazione di un nuovo servizio streaming in vista della nuova stagione, tra le offerte più interessanti si annovera quella della piattaforma Disney+, disponibile a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi. La promozione coinvolge tutti i tre piani disponibili e terminerà tra pochi giorni.

Possono aderire all’offerta i nuovi abbonati Disney+ e gli utenti che riattivano il loro vecchio abbonamento. Al termine dei tre mesi in promozione, l’offerta si rinnova in automatico al prezzo del piano scelto (a partire da 6,99 euro al mese), a meno che non si decida di disdire prima. Tra le altre cose, proprio in questi giorni sono in arrivo la tredicesima stagione di Futurama e il nuovo film della Pixar intitolato Elio.

Disney+ in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi

La piattaforma streaming Disney+ prevede tre diversi piani di abbonamento: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Di seguito il riepilogo dei prezzi in promozione.

Standard con pubblicità: 2,99 euro al mese per 3 mesi

Standard: 5,99 euro al mese per 3 mesi

Premium: 9,99 euro al mese per 3 mesi

Il piano più economico è Standard con pubblicità, che al momento del rinnovo automatico passerà a 6,99 euro al mese senza alcun vincolo. Scegliendo questo piano si beneficia di una qualità video fino a 1080p Full HD, insieme a due riproduzioni dei contenuti Disney+ in contemporanea su due dispositivi diversi.

Con il piano Standard, attualmente disponibile in offerta a 5,99 euro al mese per 3 mesi, si possono guardare film e serie senza pubblicità, disporre dell’opzione Download in modo da vedere i propri contenuti preferiti anche offline, nonché di due riproduzioni in contemporanea su diversi dispositivi.

L’esperienza completa di Disney+ è garantita dal piano Premium, ora in offerta a 9,99 euro al mese per 3 mesi. Oltre all’opzione Download e all’assenza di pubblicità durante la riproduzione di film e serie televisive, gli utenti Premium possono beneficiare del supporto al Dolby Atmos, della qualità video fino a 4K UHD e HDR, oltre che su quattro riproduzioni in contemporanea.

L’offerta in vigore in questi giorni terminerà il 27 settembre 2025.