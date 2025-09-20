Disney+, è il momento giusto per attivarlo: in offerta a partire da 2,99€ al mese

Per gli utenti che in queste settimane stavano valutando la sottoscrizione a Disney+ ci sono ottime notizie: fino al 27 settembre, infatti, sarà possibile approfittare di una nuova promozione per attivare la piattaforma streaming a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi. Al termine del periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà in automatico al prezzo del piano scelto in vigore in quel momento.

La piattaforma Disney+ offre uno dei cataloghi più eterogenei oggi disponibili sul mercato, grazie alla presenza dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Attualmente, il contenuto più visto in assoluto dagli abbonati è Elio, il nuovo film d’animazione della Pixar che ha fatto il suo debutto in catalogo lo scorso 17 settembre.

La nuova promozione sui piani Disney+

Non capita di frequente che Disney+ offra sconti sui prezzi di listino dei suoi piani di abbonamento, ecco perché l’attuale promo rappresenta una ghiotta occasione per quanti desiderano provare il catalogo della piattaforma statunitense, magari perché stufi dell’attuale servizio streaming a cui sono abbonati da tempo.

Ricapitolando, Disney+ è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi. Il prezzo più basso fa riferimento alla sottoscrizione del piano Standard con pubblicità, che prevede la visione dei contenuti presenti in catalogo con annunci pubblicitari, due riproduzioni in contemporanea e una qualità video fino a 1080p Full HD.

Standard è il piano intermedio: disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese per tre mesi, rispetto al piano Standard con pubblicità guadagna sia la visione senza pubblicità sia l’opzione download, attraverso cui è possibile scaricare un film o una serie tv per poi guardarla offline.

C’è infine il piano Premium, ora in offerta a 9,99 euro al mese per i primi tre mesi. Tra le principali caratteristiche del piano si annoverano le quattro riproduzioni in contemporanea, il supporto al Dolby Atmos e la qualità video fino al 4K & HDR.

La promozione in corso sul sito ufficiale della piattaforma streaming Disney+ terminerà il 27 settembre 2025.