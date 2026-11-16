Disney Plus a meno di 5 euro al mese con l'offerta del Black Friday

Il periodo del Black Friday è l’occasione giusta per attivare un abbonamento a Disney Plus a prezzo scontato, per recuperare una serie o un film e scoprire tutti i nuovi contenuti presenti sulla piattaforma di streaming che, mese dopo mese, registra l’arrivo di tante novità.

Per tutti i nuovi utenti (anche per chi in passato ha utilizzato il servizio) c’è la possibilità di ottenere 2 mesi a prezzo scontato, senza alcun vincolo. In questo modo, l’abbonamento alla piattaforma parte da 4,99 euro al mese.

Per attivare subito la promo (che vale per tutti i piani in abbonamento) basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il box qui di sotto, e seguire una breve procedura di sottoscrizione online. C’è tempo fino al 24 novembre per sfruttare l’offerta.

I prezzi di Disney Plus con l’offerta del Black Friday

Ecco quanto costa oggi Disney Plus sfruttando l’offerta in corso:

il piano Standard con pubblicità può essere attivato a 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 riproduzioni in contemporanea;

può essere attivato a invece di 6,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 riproduzioni in contemporanea; il piano Standard senza pubblicità può essere attivato a 7,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 riproduzioni in contemporanea;

può essere attivato a invece di 10,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in Full HD con possibilità di 2 riproduzioni in contemporanea; il piano Premium può essere attivato a 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese; questo piano include i contenuti in 4K, con HDR e Dolby Atmos, con possibilità di 4 riproduzioni in contemporanea.

Per attivare una delle promozioni in corso basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura di sottoscrizione online, scegliendo il piano desiderato da attivare. Non ci sono vincoli di alcun tipo ed è sempre possibile interrompere l’abbonamento disattivando il rinnovo automatico.