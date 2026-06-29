A fine giugno Disney+ aggiunge 3 novità di rilievo nel suo catalogo

In questi ultimi giorni di giugno il catalogo della piattaforma streaming Disney+ ha visto l’arrivo di tre novità di un certo peso. La prima è Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo del franchise di James Cameron, segue poi la quinta e ultima stagione di The Bear, mentre in data odierna, lunedì 29 giugno, ha debuttato una nuova serie animata televisiva di Adventure Time.

I piani Disney+ partono da 5,99 euro al mese scegliendo Standard con pubblicità con vincolo di 6 mesi. Se invece si opta per un piano senza vincoli, i prezzi partono da 6,99 euro al mese, con la possibilità di scegliere dopo 30 giorni se rinnovare o meno senza costi aggiuntivi. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata.

Le nuove uscite di fine giugno disponibili su Disney+

Dallo scorso 24 giugno è in catalogo Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga ideata dal regista James Cameron. Vincitore del premio Oscar per i Migliori effetti speciali, l’ennesimo film del franchise si è rivelato un nuovo blockbuster mondiale, con incassi per quasi 1,5 miliardi di dollari.

Dal 26 giugno sono invece disponibili tutti gli otto episodi della stagione finale di The Bear, la serie firmata FX con protagonista l’attore Jeremy Allen White. A proposito di quest’ultimo, il suo personaggio Carmy ha deciso di lasciare definitivamente la ristorazione, consegnando di fatto il locale a Sydney, Richie e Sugar, chiamati ora a raggiungere quello che è sempre stato il loro sogno, cioè conquistare la stella Michelin.

Il 29 giugno ha infine fatto il suo debutto la nuova serie animata Adventure Time: Side Quests. Anche in questa occasione al centro della scena ci saranno Finn e Jack, protagonisti di un nuovo racconto all’interno del mondo fantastico di Ooo, tra scontri con nuovi rivali e feste con i popoli delle nuvole.