Disney+: un catalogo di film e serie tv sconfinato a partire da 6,99 euro

Gli utenti alla ricerca di un nuovo servizio di streaming con più titoli e qualità possono prendere in considerazione Disney+, forte di un catalogo di film e serie tv senza confini. L’iscrizione alla piattaforma consente di ottenere l’accesso ai titoli Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e Pixar.

I piani di abbonamento partono da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, che proprio la visione di film e serie con interruzioni pubblicitarie, una qualità video fino a 1080p (Full HD) e due riproduzioni in contemporanea. Se non si vuole la pubblicità è possibile effettuare l’iscrizione al piano Standard, che al costo di 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno include anche l’opzione Download, utile per scaricare i propri contenuti preferiti e rivederli in un secondo momento senza essere connessi alla rete Internet. Il terzo e ultimo piano è Premium: costa 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno e offre l’esperienza completa della piattaforma: qualità video fino a 4K, assenza di pubblicità durante la visione di qualsiasi titolo, quattro riproduzioni in contemporanea, la funzionalità Download e il supporto all’audio Dolby Atmos.

I titoli del momento

La nuova serie televisiva FX The Beauty, ideata da Ryan Murphy, è al momento la serie più vista in Italia dagli abbonati a Disney+. Al centro della storia vi sono le morti misteriose di diverse top model internazionali, su cui indagano due agenti dell’FBI: poco dopo si viene alla scoperta di un virus in grado di trasformare persone comuni in esseri perfetti, non senza però conseguenze.

Un’altra serie che sta riscuotendo un notevole successo nel nostro Paese è Wonder Man, serie televisiva Marvel ideata da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Racconta la storia di Simon Williams, un aspirante attore di Hollywood che non riesce a far decollare la propria carriera. Un giorno Simon incontra Trevor Slattery, un attore dal passato glorioso, e da lui scopre che il regista Von Novak vorrebbe girare un remake del film “Wonder Man”. I due attori faranno di tutto per conquistare il ruolo da protagonisti.

Disney+ è disponibile in Italia a partire da 6,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. Il piano non prevede vincoli e si può disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

https://www.youtube.com/watch?v=JAPhlBZ3NdM&pp=ygUSdGhlIGJlYXV0eSBkaXNuZXkr