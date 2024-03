Non capita tutti i giorni di poter acquistare un dispositivo tech di questo tipo ad un prezzo così basso. Su eBay lo Xiaomi Redmi 13C Dual Sim costa solo 121,90 euro (spedizione inclusa) e porta con sé un ampio display a 90 Hz, una tripla fotocamera da 50 megapixel e un’ampia batteria da 5000mAh che dura tantissimo.

Il dispositivo è venduto da newcartridge, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 7.000 recensioni.

Lo Xiaomi Redmi 13C Dual SIM è quasi regalato su eBay: poche unità rimaste

Il design dello Xiaomi Redmi 13C è pulito, essenziale, senza ghirigori né fronzoli. Pur non è uno di quelli che lascia il segno, è infatti molto simile a quello di altri smartphone in commercio, è assolutamente convincente e adatto a qualsiasi tipo di utente.

Uno dei punti di forza del dispositivo del gigante cinese è certamente la parte anteriore. È dominata da un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Questo si traduce in un’esperienza visiva certamente più fluida e, più in generale, godibile.

Le performance non sono da urlo, e ci mancherebbe visto il prezzo, ma lo smartphone non fa storcere il naso, anzi. Arriva con un processore MediaTek Helio G85 octa-core, nelle cui operazioni è ben supportato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Siamo dunque ben oltre rispetto ai requisiti minimi per le attività quotidiane di base. Insomma, questo dispositivo non è solo per navigazione web e streaming, ma può regalare soddisfazioni anche in altri ambiti.

A proposito della fotocamera, sul retro c’è un triplo sensore. Quello principale è da 50 megapixel e può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale per foto e video di buona qualità. Per ricordi personali ma anche per contenuti da caricare su Instagram, TikTok e simili, va benissimo.